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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 11 al 17 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 4 al 10 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 19 al 25 de febrero de 2024—

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11/03/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

LUNES, 11 DE MARZO DE 2024

12:15 horas.- ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL “DÍA EUROPEO EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

MARTES, 12 DE MARZO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.- ÚLTIMA PROMOCIÓN DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

S.M. EL REY

11:15 horas. - CONSEJO DE PRESIDENTES DE MULTINACIONALES POR MARCA ESPAÑA

S.M. EL REY

12:00 horas. - COMITÉ EJECUTIVO DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

 

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2024

10:30 horas.- AUDIENCIA A UNA DELEGACIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)

SS.MM. LOS REYES

12:00 horas.- ENTREGA DE LA IX EDICIÓN DEL PREMIO DE DERECHOS HUMANOS REY DE ESPAÑA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

JUEVES, 14 DE MARZO DE 2024

11:55 horas.- ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2023

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

Etiquetas:
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