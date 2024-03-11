AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 11 al 17 de marzo de 2024—
LUNES, 11 DE MARZO DE 2024
12:15 horas.- ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL “DÍA EUROPEO EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
MARTES, 12 DE MARZO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.- ÚLTIMA PROMOCIÓN DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO
S.M. EL REY
11:15 horas. - CONSEJO DE PRESIDENTES DE MULTINACIONALES POR MARCA ESPAÑA
S.M. EL REY
12:00 horas. - COMITÉ EJECUTIVO DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2024
10:30 horas.- AUDIENCIA A UNA DELEGACIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)
SS.MM. LOS REYES
12:00 horas.- ENTREGA DE LA IX EDICIÓN DEL PREMIO DE DERECHOS HUMANOS REY DE ESPAÑA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
JUEVES, 14 DE MARZO DE 2024
11:55 horas.- ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2023
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES