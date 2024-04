Los restos de don Juan de Borbón seguirán de momento en el pudridero de El Escorial

Monasterio de El Escorial

Hace ya 31 años, don Juan de Borbón fallecía a causa de un cáncer de laringe, a los setenta y nueve años de edad, en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Fue trasladado al Monasterio de El Escorial, con honores de rey de España.

Su hijo, el rey Juan Carlos I, entregó los restos mortales al prior del monasterio, porque deseaba que lo enterraran en el Panteón de Reyes, junto a sus padres, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y el resto de monarcas españoles.

Sigue en el pudridero

Según ha podido saber Monarquía Confidencial, por fuentes cercanas al Monasterio de El Escorial, como es práctica en la familia real española, don Juan deberá permanecer en el pudridero hasta que su cuerpo pueda ser reducido y caber en la urna donde será enterrado definitiva.

La urna se encuentra en el Panteón Real, donde se entierra a reyes y a reinas que han sido madres de reyes, situada encima de la puerta. De solo un metro de largo y cuarenta centímetros de ancho, por deseo de don Juan Carlos está ya escrito el nombre, Juan III, si bien el conde de Barcelona nunca llegó reinar.

El plazo de permanencia en el pudridero es de 25 a 40 años, y, al igual que con resto del monasterio, la gestión del panteón real corresponde directamente Patrimonio Nacional, donde no han querido confirmar a Monarquía Confidencial si los restos se trasladarán al lugar definitivo a corto plazo.

El Panteón Real al completo

Como ya contó ECD, la reina Sofía dijo en su momento que “están todos los cajones”, aludiendo a que el Panteón de Reyes de El Escorial se encuentra al completo.

Esa circunstancia es algo que preocupa en el entorno de La Zarzuela, porque no está decidido qué podría ocurrir con los restos de Juan Carlos I cuando fallezca.

El Panteón de Reyes es la estancia especial donde reposan reyes de España y reinas consortes que fueron madres de rey o de príncipes herederos, con alguna excepción, como es el caso de Victoria Eugenia, que descansa junto a Alfonso XIII sin haber sido madre de rey.

El recinto tiene ocupadas las veintiséis urnas funerarias. Las dos últimas, por decisión de don Juan Carlos, han sido destinadas a los condes de Barcelona, don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, abuelos de Felipe VI.

Construcción de una nueva cripta para Juan Carlos

No sucederá lo mismo con Juan Carlos I, quien, antes de que saltaran los últimos escándalos que le afectaron, y, dado que no hay sitio en el Panteón de Reyes, y que el Panteón de Infantes no sería lugar adecuado, se planteó la opción de construir en El Escorial una nueva cripta real subterránea, con el fin de resolver el problema de la inhumación de los siguientes soberanos.

En su día, don Juan Carlos cambió impresiones con personas de su confianza sobre qué solución adoptar, y una de las más estudiadas era mantener El Escorial como lugar de enterramiento, pero abriendo esa nueva zona.

Patrimonio Nacional posee unos planos

La idea sería comunicar la actual cripta real con otra dependencia, también subterránea, y de hecho en Patrimonio Nacional existen ya unos planos preliminares.

No ha faltado tampoco la propuesta de levantar en El Escorial un recinto singular, arquitectónicamente original y emblemático, símbolo también de la nueva época inaugurada con don Juan Carlos. Y hasta se planteó buscar una solución arriesgada, en la línea de lo que se hizo en París con la Pirámide del Louvre, en Bilbao con el Guggenheim, etc.