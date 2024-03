La reina Camilla reaparece en el desfile militar en Lisburn (Irlanda)

La reina Camilla ha reaparecido en el desfile militar en Lisburn (Irlanda). El orgullo era visible en el rostro de la reina mientras presenciaba la celebración que los soldados del 2º Batallón, The Rifles, habían completado ayer la selección de líderes junior.

Camilla es Coronel en Jefe de los Rifles y estuvo presente, durante un día frenético de compromisos en Irlanda del Norte, para saludar y ver un desfile de paso de suboficiales junior que han pasado seis semanas de un curso de liderazgo.

En un mensaje publicado en el nuevo sitio web de Forces Network, el teniente coronel Dan Brown, oficial al mando del 2º Batallón de los Rifles, declaró: "Hemos estado encantados de contar con la presencia de Camilla Parker: "Estuvimos encantados de contar con la presencia de la reina en el desfile, que reconoció los logros de nuestros fusileros.

As Colonel-in-Chief of The Rifles, The Queen has taken the salute at a Cadre pass-off parade for Junior Non-Commissioned Officers of @CO_2RIFLES. pic.twitter.com/ygavlpyUpT