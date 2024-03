El príncipe Harry pierde ante el Tribunal Supremo su causa sobre la seguridad en Reino Unido

El Príncipe Harry y Meghan Markle en el funeral a Isabel II. Foto: Twitter.

El hijo menor de Carlos III ha perdido un juicio sobre su seguridad en el Reino Unido ante el Tribunal Supremo.

El alto tribunal ha rechazado la impugnación del príncipe Harry contra la decisión de cambiar sus medidas de seguridad una vez que dejara de ser miembro activo de la realeza.

La seguridad corre a cargo de RAVEC, a quien el Ministerio del Interior ha delegado la responsabilidad de proteger a la realeza y a las personalidades. Ahora ofrece al duque seguridad en el Reino Unido, adaptada a él y a los actos a los que asiste.

Decisión injusta

Sin embargo, ya no tiene derecho a seguridad automática. El príncipe Harry había impugnado esta decisión, alegando sus abogados que era "injusta".

No obstante, en su sentencia, el juez del Tribunal Superior Sir Peter Lane afirmó que no había ilegalidad en la forma en que se había tomado la decisión de cambiar el estatus de seguridad del Duque. El juez también dictaminó que la decisión no era ni irracional ni viciada por la injusticia procesal.

Recurrirá

Por otro lado, el príncipe Harry ha declarado que recurrirá la decisión.

En 2023, el duque de Sussex perdió la posibilidad de pagar de forma privada la protección policial durante su estancia en el Reino Unido.