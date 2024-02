Carlos III necesitará más tiempo de reposo debido a la complicada operación 

Siguen las preocupaciones en la Familia Real británica, que parece no haber comenzado 2024 de la mejor manera posible en lo que a salud se refiere.

“Los compromisos públicos del rey se pospondrán durante un breve período de recuperación”, con esta declaración Buckingham Palace dejaba claro que el rey necesitaría algunas semanas de descanso.

Sin embargo, una vez que el rey Carlos III recibiese el alta hospitalaria, su recuperación no habría terminado. Aunque se trata de un “procedimiento correctivo” u operación sencilla, sí que requiere mantener unos cuidados específicos durante la recuperación. Por ejemplo, no hacer movimientos bruscos, no coger peso, no practicar deporte y, por el momento, no trabajar y alejarse de los quehaceres de la corona.

Un tiempo de baja que se estima entre los diez y los catorce días, tal y como han informado desde la citada publicación.

No obstante, tal y como publicaron en la revista ‘Hello’, los médicos que llevan su caso le recomendaron alargar este plazo de convalecencia, con un reposo más prolongado, e incluso con una segunda noche de ingreso.

Comunicados

Tan solo 90 minutos después de que saliese a la luz que Kate Middleton se encuentra ingresada en un hospital londinense en el que se ha sometido a una operación abdominal -de la que no se ha revelado ningún detalle en el comunicado emitido por Kengsinton Palace- la Casa del Rey ha anunciado que Carlos III también pasará por quirófano en los próximos días para ser intervenido de la próstata.

"Como miles de hombres cada año, el Rey necesita someterse a un tratamiento por un agrandamiento de la próstata.La condición de Carlos III es buena y acudirá al hospital la próxima semana para una intervención correctiva" ha informado en un escueto texto difundido a los medios de comunicación el Palacio de Buckingham.

Una operación que no reviste gravedad, con la que Carlos III buscaría prevenir futuros problemas de próstata -debidos a su edad, 75 años- y que obligará al monarca a cancelar todos sus compromisos oficiales durante un periodo de tiempo que se espera que sea breve.