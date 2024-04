El capitán jefe interino entrega el guion de la Unidad de Música al teniente coronel Lizana

El teniente coronel Fernando Lizana, nuevo director de la Unidad de Música de la Guardia Real. La toma de mando se llevó a cabo, el pasado día 11 de abril, en el patio de armas Reina Sofía del acuartelamiento de El Rey.

Recibió el mando de la Unidad de Música de la Guardia Real (UMUS) de manos del capitán jefe interino. Este, a su vez, lo había recibido justo el día anterior de quien fue su jefe hasta ese momento, el coronel Armando Bernabéu Andréu, que ha pasado a la situación de reserva.

A las doce en punto del mediodía llegaba la autoridad que iba a presidir el acto, el coronel jefe de la unidad, Pablo Mateo y Álvarez de Toledo. Tras recibir los honores de ordenanza, pasó revista a una formación compuesta por la Escuadra de Gastadores y la Unidad de Música al completo.

Además de las comisiones de oficiales y suboficiales de la unidad, quisieron acompañar al nuevo jefe de la UMUS una nutrida representación de compañeros del Cuerpo de Músicas Militares destinados en diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Aunque quizá fue más numeroso el grupo de familiares y amigos que quisieron ser testigos de un acto tan significativo en la trayectoria profesional del teniente coronel.

El capitán jefe interino entregó el guion de la unidad al teniente coronel Lizana, simbolizando con ello la entrega de la jefatura de la unidad.

Durante la alocución posterior, el ya jefe de la UMUS agradeció a la Guardia Real la confianza por su propuesta de nombramiento y después afirmó que «el mando de la Unidad de Música es un reconocimiento a tantos años de trabajo y constancia, y sé que me exigirá la más alta responsabilidad para estar siempre a la altura de mis deberes y obligaciones». Poco después añadió que «como más caracterizado del Cuerpo de Músicas Militares afrontaré las inquietudes y necesidades que me demanden, con el consenso y apoyo de todos sus integrantes, para lo cual me tenéis desde este mismo momento a vuestra entera disposición».

Ingresó como voluntario

El teniente coronel Fernando Lizana ingresó en las Fuerzas Armadas como voluntario en octubre de 1990. Egresó de la Academia General Básica de Suboficiales como sargento instrumentista en 1994 y poco después, en el año 2000, fue promovido al empleo de teniente director músico tras superar su formación en la Academia Central de la Defensa.

Ha estado destinado, entre otras unidades, en la Agrupación de Asistencia Sanitaria, la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, el Mando Aéreo del Centro del Ejército del Aire, el Mando de Canarias, la Brigada de la Legión, la Dirección de Acuartelamiento y el Regimiento Inmemorial del Rey n.º 1.