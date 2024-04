Leonor estuvo en contacto con la reina Sofía durante su ingreso hospitalario

La Reina Sofía recibe el alta - EUROPA PRESS

Doña Sofía recibió el sábado el alta hospitalaria, tras haber permanecido cuatro días ingresada en la Clínica Ruber Internacional debido a una infección urinaria, una noticia que inicialmente provocó alguna alarma en la familia real y en el país.

La reina emérita fue trasladada al centro hospitalario el martes, 9 de abril, y al día siguiente La Zarzuela informó de esa novedad, aunque pronto, al día siguiente, aclaró que evolucionaba de manera “rápida y favorable”, lo que trajo la tranquilidad.

Atención de Leonor

Monarquía Confidencial ha podido saber que, además de las visitas al hospital por parte del rey Felipe VI, de doña Letizia y de la infanta Cristina, doña Sofía recibió esos días el cariño y la atención de sus nietos.

En el caso de la princesa Leonor, según fuentes cercanas a la Academia General Militar, la heredera ha mantenido el contacto con su abuela esos días para conocer en directo los detalles de su evolución.

“Hablaron por teléfono y charlaron unos minutos, aprovechando la visita de Felipe VI, que le pasó su móvil”, cuentan.

Sin permisos

Las mismas fuentes explican que en ningún momento La Zarzuela se planteó solicitar un permiso de salida de la dama cadete para viajar a Madrid y visitar a la reina doña Sofía en el centro médico.

“Su estado no revestía gravedad, así que no era necesario que acudiera en persona. No lo han hecho ninguno de sus nietos”, añaden.

MC ha sabido que la princesa de Asturias ha seguido estos días sus clases con total normalidad. “Leonor se encuentra inmersa en la última fase de su formación en Zaragoza, y preparando la última instrucción y adiestramiento que encarará en unas semanas”, relatan fuentes fuentes cercanas a La Zarzuela.

Preocupación de Elena y Cristina

Hace unos días, MC adelantó la preocupación que sentían las infantas Elena y Cristina por la salud de Juan Carlos I y de la reina Sofía tras el ingreso de su madre en el hospital.

Las últimas llamadas telefónicas más frecuentes, las visitas de las infantas a Ginebra y Abu Dabi, cobran más sentido ahora que son conscientes del estado de salud, sobre todo de don Juan Carlos.

Esa preocupación también se la hicieron saber a su hermano, el rey Felipe VI, quien, como es sabido, se acercó a visitar a su madre al hospital durante los días que estuvo ingresada.

“Por suerte, no son grandes sustos, pero ellas son conscientes de que la edad pasa factura. Por eso, se muestran más presentes y preocupadas en el día a día”, añaden las fuentes citadas.

Tranquilidad de Felipe VI

Aunque los reyes han proseguido con los actos marcados en la agenda, Felipe VI no perdió ocasión de visitar a su madre al final de la jornada de trabajo.

Ocurrió también cuando Felipe VI y doña Letizia llegaron juntos a la Clínica Ruber el jueves, 11 de abril, tras haber asistido esa mañana al acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023, desarrollada en el Edificio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras el buen pronóstico, y con la vuelta a casa de doña Sofía, la tranquilidad se ha recuperado. “Felipe VI también ha estado preocupado por el inesperado contratiempo de salud de su madre, pero por suerte todo ha ido bien”, concluyen desde el entorno cercano a palacio.