Letizia recicla con estilo: la blazer que ya lució en Dinamarca vuelve a su armario

Seis días después de su histórica sesión de fotos con Annie Leibovitz, y sin que por el momento haya trascendido ningún detalle de los nuevos retratos oficiales que la icónica fotógrafa ha hecho a los reyes y que pasarán a formar parte de la Colección de Retratos Reales del Banco de España, la reina Letizia ha vuelto al trabajo.

Lo ha hecho presidiendo una reunión de trabajo de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y luciendo un look 'working girl' ideal que no nos resistimos a analizar al detalle una vez más. Siempre al tanto de las últimas tendencias, la reina ha adelantando cuál será el color más 'in' de la próxima primavera: el verde lima.

Un tono vitamina de lo más favorecedor que se ha convertido en el gran protagonista de su estilismo, sencillo, cómodo y estiloso a más no poder. ¡Y reciclado! Y es que doña Letizia ha vuelto a rescatar diferentes prendas de su vestidor, a las que ha dado una segunda vida demostrando que no es necesario estrenar en cada una de sus apariciones para estar siempre impecable.

En esta ocasión la reina ha recuperado un look casi idéntico al que eligió para viajar a Copenhague junto al rey Felipe el pasado 6 de noviembre, en su comentadísimo encuentro con Federico y Mary de Dinamarca.

Un outfit bicolor en negro y lima en el que todas las miradas están puestas en su blazer vitamina.

Un diseño de Hugo Boss con efecto texturizado, silueta cruzada y botonadura metálica en un color favorecedor a tope que ha destacado marcando un claro contraste con el resto del conjunto, un 'total black'; pantalones anchos y abrigo oversize de paño, que ha optado por llevar sobre los hombros para que pudiésemos ver su americana a la perfección.

Y como complementos, unos botines negros de tacón cuadrado y una maxi cartera de mano de piel en la que imaginamos que llevaba el portátil. Todo en un negro que ha destacado todavía más el vistoso verde de su chaqueta.

No será la única aparición de doña Letizia, que este miércoles viajará junto a don Felipe a L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, para presidir la inauguración de la segunda torre de la Compañía Puig. Una fecha en la que todas las miradas estarán puestas en los reyes, ya que se trata nada menos que el día de los enamorados, San Valentín, que los reyes celebrarán trabajando.