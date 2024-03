La Infanta Margarita cumple 85 años: ¿Recibió la felicitación del Rey Juan Carlos?

Día especialmente señalado para el Rey Juan Carlos, ya que su hermana la infanta Margarita ha cumplido este miércoles 85 años. Una cifra que la duquesa de Badajoz ha celebrado con una comida familiar con su marido, Carlos Zurita, sus hijos Alfonso y María, y su único nieto, Carlitos -que a sus 5 años se ha convertido en la gran alegría de la casa- en un restaurante de la capital.

Y es que aunque confiesa que no están siendo momentos fáciles tras el repentino fallecimiento de su sobrino Fernando Gómez-Acebo a los 49 años el pasado 1 de marzo, un cumpleaños tan redondo se merecía algún tipo de celebración, íntima, pero inolvidable.

Las cámaras de Europa Press han podido hablar con exclusiva con doña Margarita, elegantemente peinada y vestida para la ocasión, y con la amabilidad que la caracteriza ha agradecido las felicitaciones y nos ha contado cómo se encuentra y si el Emérito se ha acordado de ella en una fecha tan señalada.

"Muchísimas gracias. Son bastantes años, una maravilla. Lo voy a celebrar, vamos a comer por ahí y se acabó. Millones de gracias" ha expresado confirmando que en su cumpleaños don Juan Carlos está tan presente como siempre: "Él sabe que siempre está invitado" ha confesado reconociendo que no tiene "ni idea" de si su hermano podrá viajar a España para asistir al funeral de su sobrino Fernando -"una pena" ha expresado muy triste cuando le hemos dado el pésame- que se celebrará en Madrid en las próximas semanas.

"Que se os meta en la cabeza que nosotros no es que queramos decir las cosas. Es que sinceramente no es que seamos idiotas, es que no las sabemos" ha asegurado con rotundidad, explicando la razón por la que siempre se muestra tan parca en palabras cuando se le pregunta por su hermano.