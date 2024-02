Emotivo mensaje de la reina Margarita un mes después de su abdicación

La reina Margarita II de Dinamarca publicaba hace unos días, aprovechando que se cumplía un mes desde su abdicación, un emotivo mensaje en Instagram en el que agradece a la gente de la Commonwealth "los grandes y cálidos" homenajes que recibió tras su abdicación "hace exactamente un mes".

La emérita, que comunicó a la nación su renuncia en su tradicional discurso de Nochevieja, abdicó el 14 de enero tras 52 años en el trono.

El anuncio de la madre de Federico X, una de las figuras públicas más populares de Dinamarca, fue acogido con gran emoción, lo que llevó a muchos a enviar tarjetas y regalos a la monarca de 83 años.

Margrethe publicó un mensaje en Instagram para agradecer todo el apoyo recibido desde que anunció su abdicación

Publicado por la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real danesa, el mensaje de Margarita daba las gracias a "todos los que han escrito, dibujado, horneado, tejido... o enviado un saludo con motivo del cambio de trono".

Su mensaje iba acompañado de una foto de algunas de las tarjetas decorativas que ha recibido, incluida una en la que aparece la ex reina vestida de noche y con una corona.

Otro mostraba a una Margarita muy sonrosada, también con una corona sobre la cabeza, e iba acompañado de un breve mensaje.

Publicado originalmente en danés, el mensaje de Margarita decía lo siguiente:

Desde el cambio de año, me ha complacido experimentar la gran y cálida atención de todas las partes de la Commonwealth en relación con mi abdicación hace exactamente un mes.

Gracias de todo corazón por los regalos que he recibido, y a todos los que han escrito, dibujado, horneado, tejido, abanderado, cantado o enviado un saludo con motivo del cambio de trono. Las numerosas felicitaciones me han llegado al corazón y he apreciado cada una de ellas. Reina Margarita".

Con casi 900 "me gusta" en menos de una hora, la publicación y las tarjetas que la acompañaban conmovieron a los usuarios de las redes sociales, que compartieron emojis de corazón para mostrar su respeto por la ex monarca.

La reina Margarita, famosa por fumar en cadena y por su extravagante sentido del estilo, ha sido sucedida por su hijo mayor, el príncipe Federico.

Margarita, que en el pasado había dicho que permanecería en el trono de por vida, no dio una razón exacta de su decisión de dimitir.

Sin embargo, dijo que una importante operación de espalda a la que se sometió en febrero del año pasado le había hecho plantearse su futuro.

Naturalmente, la operación me hizo pensar en el futuro: si había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación", dijo en su discurso.

He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, dejaré de ser reina de Dinamarca.

“Dejo el trono a mi hijo, el príncipe Frederik”, rezaba en un comunicado.