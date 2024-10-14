Día de la Fiesta Nacional: el uniforme de la Armada de Leonor causa sensación entre los políticos
SÁBADO, 12 DE OCTUBRE DE 2024
11:00 horas.- ACTO SOLEMNE DE HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL Y DESFILE MILITAR
SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
13:15 horas.- RECEPCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA
SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
DOMINGO, 13 DE OCTUBRE DE 2024
13:00 horas.- VISITA AL BUQUE ANFIBIO PORTAERONAVES LHD "JUAN CARLOS I", EN EL PUERTO DE BARCELONA, CON MOTIVO DE LA 37ª AMERICA’S CUP
S.M. EL REY
LUNES, 14 DE OCTUBRE DE 2024
19:00 horas.- APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE LAS REALES ACADEMIAS
S.M. EL REY
MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2024
20:30 horas.- 75º ANIVERSARIO DEL GRUPO PLANETA, EN COINCIDENCIA CON LA ENTREGA DE LA 73ª EDICIÓN DEL “PREMIO PLANETA DE NOVELA”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2024
11:30 horas.- ACTO INSTITUCIONAL DEL “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2024”
-Palabras de Su Majestad la Reina-
S.M. LA REINA
VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:10 horas.-GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN Y VICEALMIRANTES
12:15 horas.-GRUPO DE GENERALES DE BRIGADA Y CONTRALMIRANTES
S.M. EL REY