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Día de la Fiesta Nacional: el uniforme de la Armada de Leonor causa sensación entre los políticos

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14/10/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
Etiquetas:
Dia nacional Leonor uniforme Fiesta Armada

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE DE 2024

11:00 horas.- ACTO SOLEMNE DE HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL Y DESFILE MILITAR

SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

13:15 horas.- RECEPCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA

SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE DE 2024

13:00 horas.- VISITA AL BUQUE ANFIBIO PORTAERONAVES LHD "JUAN CARLOS I", EN EL PUERTO DE BARCELONA, CON MOTIVO DE LA 37ª AMERICA’S CUP

S.M. EL REY

LUNES, 14 DE OCTUBRE DE 2024

19:00 horas.- APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE LAS REALES ACADEMIAS

S.M. EL REY

MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2024

20:30 horas.- 75º ANIVERSARIO DEL GRUPO PLANETA, EN COINCIDENCIA CON LA ENTREGA DE LA 73ª EDICIÓN DEL “PREMIO PLANETA DE NOVELA”

 

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2024

11:30 horas.- ACTO INSTITUCIONAL DEL “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2024”

-Palabras de Su Majestad la Reina-

S.M. LA REINA

VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:10 horas.-GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN Y VICEALMIRANTES

12:15 horas.-GRUPO DE GENERALES DE BRIGADA Y CONTRALMIRANTES

S.M. EL REY

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Impresionante aurora boreal sobre Portland (Maine)
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