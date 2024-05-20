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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 18 al 26 de mayo de 2024—

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20/05/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2024

19:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA “COPA DE SU MAJESTAD LA REINA” DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS F.C. BARCELONA Y REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.

S.M. LA REINA

LUNES, 20 DE MAYO DE 2024

10:00 horas.- VISITA AL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA

S.M. EL REY

MARTES, 21 DE MAYO DE 2024

09:30 horas.- AUDIENCIA CON LOS COMISARIOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA PENA DE MUERTE (ICDP)

S.M. EL REY

ACTIVIDADES DE S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS EN ZARAGOZA

10:30 horas.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

 

11:15 horas.- ENTREGA DEL TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA DE ZARAGOZA

S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

12:00 horas.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE ARAGÓN

-Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias-

S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

18:30 horas.- PRESENTACIÓN DE LA “RED PANHISPÁNICA DE LENGUAJE CLARO”

S.M. EL REY

JUEVES, 23 DE MAYO DE 2024

12:00 horas.- REUNIÓN ANUAL DEL PATRONATO DEL QUEEN SOFÍA SPANISH INSTITUTE E INAUGURACIÓN DE LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE LOS 250 AÑOS DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS 1776-2026

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

12:30 horas.- ENTREGA DEL “PREMIO CERCLE D’ECONOMÍA A LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA 2024”

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

19:00 horas.- ESTRENO DEL DOCUMENTAL “LA CIENCIA DE LAS MUJERES DE ÁFRICA - SCIENCE BY WOMEN”

S.M. LA REINA

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