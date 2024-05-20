AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 18 al 26 de mayo de 2024—
SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2024
19:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA “COPA DE SU MAJESTAD LA REINA” DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS F.C. BARCELONA Y REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.
S.M. LA REINA
LUNES, 20 DE MAYO DE 2024
10:00 horas.- VISITA AL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA
S.M. EL REY
MARTES, 21 DE MAYO DE 2024
09:30 horas.- AUDIENCIA CON LOS COMISARIOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA PENA DE MUERTE (ICDP)
S.M. EL REY
ACTIVIDADES DE S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS EN ZARAGOZA
10:30 horas.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
11:15 horas.- ENTREGA DEL TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA DE ZARAGOZA
S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
12:00 horas.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE ARAGÓN
-Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias-
S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
18:30 horas.- PRESENTACIÓN DE LA “RED PANHISPÁNICA DE LENGUAJE CLARO”
S.M. EL REY
JUEVES, 23 DE MAYO DE 2024
12:00 horas.- REUNIÓN ANUAL DEL PATRONATO DEL QUEEN SOFÍA SPANISH INSTITUTE E INAUGURACIÓN DE LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE LOS 250 AÑOS DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS 1776-2026
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
12:30 horas.- ENTREGA DEL “PREMIO CERCLE D’ECONOMÍA A LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA 2024”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
19:00 horas.- ESTRENO DEL DOCUMENTAL “LA CIENCIA DE LAS MUJERES DE ÁFRICA - SCIENCE BY WOMEN”
S.M. LA REINA